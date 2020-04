Save With Stories, Sebastian Stan partecipa alla campagna e legge una storia ai bambini (Di venerdì 17 aprile 2020) Sebastian Stan ha aderito alla campagna Save With Stories di Save The Children e No Kid Hungry e ha letto una storia ai più piccoli. Sebastian Stan si unisce ai suoi colleghi e prende parte alla campagna Save With Stories, organizzata da Save The Children e No Kid Hungry, leggendo anche lui una storia ai bambini. La star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha seguito l'esempio di Chris Evans, Brie Larson, Cobie Smulders e altri (super)eroi, scegliendo "I love you to the Moon and back" di Amelia Hepworth come racconto da leggere ai più piccoli, a sostegno dell'iniziativa organizzata per fornire cibo e beni essenziali a quelle famiglie con bambini che non possono permetterselo, specialmente durante il periodo di chiusura delle scuole. " Grazie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 aprile 2020)ha aderitodiThe Children e No Kid Hungry e ha letto unaai più piccoli.si unisce ai suoi colleghi e prende parte, organizzata daThe Children e No Kid Hungry,ndo anche lui unaai. La star del Marvel Cinematic Universeha seguito l'esempio di Chris Evans, Brie Larson, Cobie Smulders e altri (super)eroi, scegliendo "I love you to the Moon and back" di Amelia Hepworth come racconto dare ai più piccoli, a sostegno dell'iniziativa organizzata per fornire cibo e beni essenziali a quelle famiglie conche non possono permetterselo, specialmente durante il periodo di chiusura delle scuole. " Grazie ...

Sebastian Stan ha aderito alla campagna Save with Stories di Save The Children e No Kid Hungry e ha letto una storia ai più piccoli. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 17/04/2020 Sebastian Stan si unisce ai ...

Nicolas Bargi, CEO di Save the Duck: “Investire in sostenibilità paga. Ecco perché ripartiremo dopo il coronavirus”

L’ottimismo di cui sono impregnate le parole di Nicolas Bargi, CEO e fondatore di Save the Duck, è una ventata d’aria fresca in giorni nei quali si respira molta incertezza sul futuro del settore moda ...

