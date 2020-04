Mario Rui: “Anche in questa situazione siamo un gruppo unito che si vuole bene” (Di venerdì 17 aprile 2020) Ospite di Sky, Mario Rui ha parlato in un intervista a Sky della situazione attuale relativa al coronavirus “Sicuramente mi manca il calcio, il quotidiano, rivedere i miei compagni e tutti gli addetti ai lavori. Mi mancano le piccole cose che succedono negli spogliatoi, potrei andare avanti per tutta la giornata dicendo quello che mi manca. La voglia di ripartire è veramente tanta. Speriamo che si possa ripartire il prima possibile”. Da dove è nata l’idea della donazione della Nazionale portoghese? “Sappiamo che lì la situazione è molto difficile. C’è il rischio che il calcio non professionista sparisca, e la base viene da lì. Io ci sono passato e so cosa vuol dire”. Di cosa parlate sul gruppo Whatsapp di squadra? “Sicuramente c’è qualche compagno che sento in privato ogni ... Leggi su ilnapolista Mario Rui : «Napoli - stop arrivato nel momento peggiore. Il calcio mi manca»

Napoli - parla Mario Rui : "La squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia"

