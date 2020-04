Lucas Ocampos | “Marcelo Bielsa è il Professore de ‘La casa di carta’”

(Di venerdì 17 aprile 2020)attaccante del Siviglia con un passato italiano tra Genoa e Milan, ha parlato della sua esperienza lavorativa con mister Marceloai tempi dell'Olympique Marsiglia. Per l'attaccante il tecnico può essere paragonato al "" de "Ladi carta", la celebre serie televisiva targata Netflix.

Zorochan_1 : La moglie di Lucas Ocampos è davvero una figa astronomica e si allena da mattina a sera più di atleta .Bomber fortunato . - Stracult : RT @Calciobidoni: Nell'Estate 2016 il #Genoa prende il talentuoso Lucas #Ocampos dal #Marsiglia, ma si rivelerà un vero flop: dopo 14 prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Ocampos

Contra-Ataque

C'è anche chi non ha potuto non registrare delle analogie tra uno dei protagonisti, ovvero "Il Professore" e Marcelo Bielsa. Si tratta dell'attaccante argentino ex Genoa e Milan Lucas Ocampos, che ha ...