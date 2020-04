Global Beta EMUI 10 1 per Huawei P30 e P30 Pro | come provare a registrarsi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) La10.1 è sempre al centro della scena, anche stavolta in relazione aiP30 e P30 Pro, per cui sappiamo già essere stata avviata in Cina la fase di test nell'ambito del primo aggiornamentoper quanto riguarda i modelli siglati 'P30 – ELE-AL00, P30 – ELE-TL00, P30 Pro – VOG-AL00/VOG-AL10 e P30 Pro – VOG-TL00'. La notizia del giorno riguarda gli utentii che iniziano ora la registrazione per10.1 per i rispettivi modelli internazionali deiP30 e P30 Pro. Il produttore cinese ha cominciato a reclutare utenti per l'attivitàdapprima nelle Filippine, ma,riportato da 'Central', è possibile che l'OEM abbia avviato il programma anche in altri Paesi (cosa che sta ad indicare che a breve tutti potranno accedere alla). Per adesso l'azienda di Shenzhen richiederebbe, secondo ...