Gallinari | «La mossa di fermare subito l’Nba è stata perfetta»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 aprile 2020) La Stampa intervista Danilo, cestista degli Oklahoma Thunder, Nba. La squadra è in quarantena dopo che uno dei giocatori, Gobert, è risultato positivo, l’11 marzo scorso. Proprio mentre il gruppo stava per entrare in campo, contro gli Utah Jazz. «Èuna situazione strana: ci hanno portato nello spogliatoio senza spiegazioni e ci hanno fatto aspettare un bel po’. Lì ho capito che c’entrava il virus. Dopo ci hanno spiegato il perché dello stop e misurato la febbre. Meno male che Gobert, nei due giorni prima della partita, non era mai entrato in palestra. Il rischio del contagio c’è stato. Ma laditutto».– che ha famiglia a Lodi, zona della Lombardia tra le più colpite – racconta la preoccupazione per quanto sta avvenendo. ...