Firenze Contributi revocati e da restituire | rate sospese | si tornerà a pagare a luglio

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ci sarà più tempo pera suo tempo ricevuti da parte della Regione Toscana e poiper il venir meno delle condizioni che ne avevano autorizzato a suo tempo l’erogazione.e versamenti in scadenza – di fondi comunitari destinati a imprese e professionisti, ma anchesugli affitti e voucher formativi, tanto per fare qualche esempio – sono infatti rinviati a. Lo chiariscono gli uffici della Regione. I provvedimenti sono stati assunti con due distinte delibere di giunta, la n. 421 del 30 marzo e la 441 del 31 marzo, nel contesto delle numerose misure a sostegno al imprese e famiglie colpite dalla crisi causata dal blocco delle attività decisa per frenare i contagi del coronavirus. I termini di pagamento disposti nei provvedimenti di recupero non scaduti alla data del 23 febbraio 2020 sono prorogati ...