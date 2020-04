Fatebenefratelli, racconto di una notte di follia: “Pronto Soccorso subito operativo” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Pronto Soccorso del Fatebenefratelli è ridiventato operativo già alle 21.30 di ieri sera. Di fatto, solo pochi minuti dopo l’aggressione da parte di una persona in evidente stato di alterazione alcoolica. Il Pronto Soccorso ha subito ripreso le sue normali attività e questo lo si deve alla dedizione e al senso di responsabilità del personale sanitario presente a quell’ora”. E’ stata questa la risposta data da Giovanni Carozza, Direttore Amministrativo dell’ospedale, ad Anteprima 24 parlando di quali conseguenze avesse generato lo sconsiderato gesto di un cittadino tunisino che aveva sfasciato alcuni ambienti e strutture del nosocomio di viale Principe di Napoli. L’uomo, ora arrestato e recluso nel carcere di Capodimonte con l’accusa di danneggiamento, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Prontodelè ridiventato operativo già alle 21.30 di ieri sera. Di fatto, solo pochi minuti dopo l’aggressione da parte di una persona in evidente stato di alterazione alcoolica. Il Prontoharipreso le sue normali attività e questo lo si deve alla dedizione e al senso di responsabilità del personale sanitario presente a quell’ora”. E’ stata questa la risposta data da Giovanni Carozza, Direttore Amministrativo dell’ospedale, ad Anteprima 24 parlando di quali conseguenze avesse generato lo sconsiderato gesto di un cittadino tunisino che aveva sfasciato alcuni ambienti e strutture del nosocomio di viale Principe di Napoli. L’uomo, ora arrestato e recluso nel carcere di Capodimonte con l’accusa di danneggiamento, ...

