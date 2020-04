È morta la giudice del processo Cucchi Aveva 36 anni

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) ​Ha combattuto con coraggio per alcunicontro una brutta malattia, lavorando sino alla fine, ma si è dovuta arrendere. Giulia Cavallone, magistrato del tribunale di Roma, èall'età di appena 36. Il suo ultimo, celebrato peraltro a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, risale al 26 febbraio scorso. E non era uncome tanti altri: era quello a carico degli otto carabinieri accusati dalla procura dei falsi e dei presunti depistaggi compiuti per nascondere gli autori del pestaggio in caserma subito la sera del suo arresto da Stefano, il geometra di 31finito in manette il 16 ottobre del 2009 per detenzione di stupefacenti e deceduto sei giorni dopo all'ospedale Pertini. Giulia Cavallone era l'orgoglio di papà Roberto, anche lui magistrato. Roberto era stato pm a Roma (dove si era ...