Da Pomeriggio 5 la testimonianza di Mattia e della sua mamma | “Ho chiesto alla sorellina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) E’ stato tra i protagonistipuntata di5 in onda oggi 17 aprile 2020 il giovanissimo, diventato in qualche modo simbolobattaglia contro il coronavirus in Italia. Arriva in ospedale a Cremona e in poco tempo le sue condizioni di salute peggiorano. Sa che deve essere intubato e manda un messaggiosuaricordandole quanto le vuole bene e che lotterà per tornare da lei. Dopo un mese da quel giornolascia l’ospedale. E’ ancora molto debilitato, lo vediamo su una sedia a rotelle in diretta a5 ma vuole testimoniare con la sua storia per dare anche un messaggio di positività. Per le famiglie che hanno un parente in ospedale, per i giovani che lottano contro il coronavirus che no, non colpisce solo gli anziani. Colpisce tutti giovani e meno giovani. “Non ho minimamente idea di come ho contratto ...