Coronavirus, Locatelli (Css): “I dati dicono che abbiamo impedito la diffusione del Covid-19 in Centro e Sud Italia” (Di venerdì 17 aprile 2020) È stata “impedita la diffusione di Sars-Cov-2 nelle regioni dell’Italia Centrale e nel Sud del Paese. È di fatto un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri. E, non a caso, anche oggi ben 13 regioni e province autonome hanno un numero di decessi inferiori alle due cifre e due regioni non hanno avuto casi fatali”. Lo ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), durante la conferenza stampa dalla Protezione civile di Roma. “In 13 Regioni e Province autonome si sono verificati decessi con numeri inferiori alle due cifre”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in conferenza stampa. acp L'articolo Coronavirus, Locatelli (Css): “I dati dicono che abbiamo impedito la diffusione del Covid-19 in Centro e Sud Italia” ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Franco Locatelli : “Consolidati i numeri al Centro-Sud”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Franco Locatelli : “Consolidati i numeri al Centro-Sud”

Coronavirus - Franco Locatelli : “Riaprirei le scuole a settembre” (Di venerdì 17 aprile 2020) È stata “impedita ladi Sars-Cov-2 nelle regioni dell’Italia Centrale e nel Sud del Paese. È di fatto un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri. E, non a caso, anche oggi ben 13 regioni e province autonome hanno un numero di decessi inferiori alle due cifre e due regioni non hanno avuto casi fatali”. Lo ha sottolineato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), durante la conferenza stampa dalla Protezione civile di Roma. “In 13 Regioni e Province autonome si sono verificati decessi con numeri inferiori alle due cifre”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Francoin conferenza stampa. acp L'articolo(Css): “Icheladel Covid-19 in Centro e Sud Italia” ...

lorepregliasco : Le conferenze stampa della Protezione Civile d'ora in poi saranno solo il lunedì e giovedì. Speriamo sempre con Locatelli <3 #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Locatelli: Stop alla diffusione del contagio nelle regioni del centro sud, dato solido #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli (Css): 'Rapporto positivi-tamponi sceso al 5,35%' #coronavirusitalia - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli (Css): 'Rapporto positivi-tamponi sceso al 5,35%' #coronavirusitalia - Pierorezzacapa : e meno male, non so a quanto ammontano le vittime in lombardia, ma se fosse arrivato al sud....la cina avrebbe dovu… -