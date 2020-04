Coronavirus | l’idea della task force per il dopo virus mi solleva un paio di dubbi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) La decisione del Governo di istituire unaper il-Covid è un’occasione d’oro per tornare a interrogarsi su categorie come la “politica” e la “tecnica”. L’idea di rivolgersi, in un momento di crisi, ai tecnici e ai competenti non è ovviamente nuova. Vi aveva fatto ricorso, nel 2013, anche il PresidenteRepubblica di allora, Giorgio Napolitano, sia pure in contingenze differenti e per altre ragioni. In quella circostanza – nella constatata, temporanea impossibilità (delle Camere) di esprimere una maggioranza di Governo – il Capo dello Stato decise di affidarsi a una “squadra” di saggi che, se non altro e perlomeno, includeva anche alcuni parlamentari. Era ancora fresca, del resto, l’esperienza dell’indimenticato “Governo tecnico” di montiana memoria. Ed ...