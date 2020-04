Coronavirus, l’appello dei medici: “Va programmata subito una vaccinazione anti-influenzale di massa in autunno” (Di venerdì 17 aprile 2020) ATTUALITA’ E SCENARI FUTURI PERICOLOSI – In questi giorni la Comunità Scientifica sta affrontando con tutto il suo impegno l’epidemia di Covid19, una sfida senza precedenti. Occorre però anche riflettere sull’evoluzione degli scenari sanitari dei prossimi mesi. Il Covid19 non deve essere considerato un evento a sé stante: l’ipotesi di una concomitanza tra l’Influenza Stagionale e l’eventuale persistenza sub-epidemica o endemica del SarsCoV2 e della malattia Covid19 preoccupa la classe medica. Per questo la SIMG – Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Roberto Speranza, destinandola per conoscenza anche al Direttore dell’ISS Silvio Brusaferro, ai governatori delle Regioni e agli assessori ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’appello del 18enne Mattia dimesso dall’ospedale di Cremona : “Seguite le regole. State a casa - il virus può essere cattivo”

