Coronavirus, De Luca: “A metà maggio siamo fuori dall’emergenza”. Critiche ai ‘produttori di tweet’ e ai ministri in videoconferenza (Di venerdì 17 aprile 2020) “Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il Coronavirus. Se Dio vuole, e se continueremo così, probabilmente la Regione Campania sarà la prima in Italia a uscire dal tunnel“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta informativa del venerdì, a proposito dei dati incoraggianti campani e della preparazione alla fase due. Il politico, cheannuncia la chiusura dei confini campani nei confronti di cittadini provenienti dalle regioni settentrionali a rischio, non manca di rifilare assortite stoccate, in primis ai ministri del governo Conte Due: “Mi capita che, quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, la risposta che ricevo è: ‘Sono in videoconferenza’. Ormai abbiamo tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - De Luca : “A metà maggio siamo fuori dall’emergenza”. Stoccata ai ‘produttori di tweet’ e ai ministri in videoconferenza

Coronavirus - De Luca : "Se le regioni del Nord riaprono - la Campania chiuderà i confini"

