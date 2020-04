Uomini e Donne, Rudy Zerbi parla di Ida Platano: “è meravigliosa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Rudy Zerbi ha fatto una lunga diretta su Instagram nella quale ha speso qualche parola su diversi concorrenti di Uomini e Donne. Arrivato il turno di Ida Platano, il discografico ha parlato della donna davvero con dei bei termini, dicendo: “è una donna meravigliosa”. Ida Platano è una delle concorrenti più amate del dating show di Maria De Filippi, principalmente grazie alla sua storia travagliata con il cavaliere Riccardo Guarnieri. È sempre stata molto apprezzata anche grazie alla sua affabilità e gentilezza. Ora la vediamo passare la quarantena insieme al suo compagno. View this post on Instagram #iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO A post shared by Ida (@idaPlatano) on Mar 14, 2020 at 9:00am PDT A parlare di lei, sempre in ... Leggi su bigodino Valentina Autiero non si piace più | Tormenti fuori Uomini e Donne

Uomini e Donne - Giulio Raselli si sfoga : “Davvero dura”

Uomini e Donne : una coppia storica ha avuto due gemelline (Foto) (Di giovedì 16 aprile 2020)ha fatto una lunga diretta su Instagram nella quale ha speso qualche parola su diversi concorrenti di. Arrivato il turno di Ida, il discografico hato della donna davvero con dei bei termini, dicendo: “è una donna meravigliosa”. Idaè una delle concorrenti più amate del dating show di Maria De Filippi, principalmente grazie alla sua storia travagliata con il cavaliere Riccardo Guarnieri. È sempre stata molto apprezzata anche grazie alla sua affabilità e gentilezza. Ora la vediamo passare la quarantena insieme al suo compagno. View this post on Instagram #iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO A post shared by Ida (@ida) on Mar 14, 2020 at 9:00am PDT Are di lei, sempre in ...

LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - Tg3web : È la generazione degli anni'40 a pagare il tributo più alto in questa pandemia. Antonio Scurati, lo scrittore Premi… - MichelaMarzano : #Datecivoce perché è vero che le donne ci sono state e ci sono in questa crisi e da sempre lottano, sopportano, spe… - MariaRo51490621 : RT @pbecchi: Terra dei fuochi. Uomini e donne lasciati morire soli, senza che abbiano potuto vedere un‘ultima volta i propri cari, i loro c… - marcobu : RT @LucaBizzarri: Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che se un… -