Tariffe di telefonia mobile più convenienti | il confronto tra gli operatori

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Cercaredipiù, in questo momento, può essere la scelta giusta per risparmiare. L’emergenza coronavirus sta costringendo milioni di italiani alla quarantena forzata e, quindi, a cambiare abitudini. Facile.it, per esempio, ha registrato un incremento del 27% delle richieste legate alle connessioni internet casa, siano esse via ADSL o fibra e addirittura un +37% per la. Su un campione di 637mila form compilati dagli utenti, la tendenza è abbastanza chiara: rimanere a casa è una buona occasione per cambiare operatore difissa oe spendere qualcosa in meno in bolletta. Facile immaginare che, visto l’incremento dell’attività di smart working e delle video lezioni per i ragazzi, molte famiglie abbiano dovuto optare per una linea dati più potente rispetto a quella ...