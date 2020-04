Sampdoria, Ranieri: «Mi dispiacerà non poter abbracciare i miei giocatori» (Di giovedì 16 aprile 2020) Sampdoria, Claudio Ranieri parla dello stop del campionato per l’emergenza Coronavirus: ecco le parole del tecnico Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato dello stop per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ranieri – «La prima cosa che mi dispiacerà è non poter abbracciare i miei calciatori. Ci capiremo col feeling che ci contraddistingue. Ricominceremo e sarà gioioso stare insieme. Mi auguro che si possa ripartire bene. Eravamo in un momento eccellente, ma ho avuto diversi giocatori toccati dal Coronavirus. L’auspicio è che possano arrivare al 100% della forma. È importante per la loro carriera, per la squadra e per il calcio». ROMA Sampdoria 2010 – «Nel primo tempo stavamo vincendo 1-0, sbagliammo diversi gol. Se quella partita nel primo tempo ... Leggi su calcionews24 Sampdoria - Ranieri : “un mio calciatore è tornato positivo - il Coronavirus potrebbe dare problemi al cuore”

