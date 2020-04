«Parchi a turno | ma i bambini devono tornare a giocare»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) La riapertura dei parchi, a turno, per permettere ai bambini e ai ragazzi di poter tornare a giocare e di riprendersi gradualmente lo spazio all’aperto. È la proposta della ministra della Famiglia Elena Bonetti in vista del 4 maggio, il giorno in cui è previsto l’allentamento delle misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. In un’intervista a Repubblica, ha spiegato: «Bisogna fare in fretta. In gioco c’è la salute, fisica e psichica» dei bambini.