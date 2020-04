Nebbia sul 4 maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) “La Francia e la Germania hanno un piano preciso: date e modalità, scadenze per le riaperture, noi non abbiamo nulla di tutto questo”. E’ una fonte ai vertici dei 5 stelle a certificare che, se la fase emergenziale ha visto il “tutti con Conte”, la programmazione dell’uscita ha scavato solchi e creato crepe. L’incertezza avvolge quel che succederà lunedì, quali attività produttive sbloccare. Sul 4 maggio è Nebbia fitta. Sentite un altro dirigente: ”Manca totalmente un progetto di riapertura. La paura del premier non è un nuovo contagio. La paura è quella di fare errori, perché non ha un piano”.Il paese inizia a mostrare divisioni fino a due settimane fa erano impensabili. Fuori e dentro il Palazzo. Fonti di Palazzo Chigi, informalmente, fanno trapelare ... Leggi su huffingtonpost Maltempo : nebbia a banchi sulla A1 Roma Napoli e sulla diramazione Roma nord

