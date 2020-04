Motomondiale | la Commissione Gara ufficializza le novità regolamentari a livello tecnico

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sono statete le novitàper quanto riguarda 2020 e 2021 delle tre classi del. Nella giornata di ieri, lacomposta da Carmelo Ezpeleta (presidente di Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), in presenza di Jorge Viegas (presidente FIM), Corrado Cecchinelli (direttore tecnologico), Carlos Ezpeleta (Dorna) e Mike Trimby (IRTA, segretario della riunione) si è collegata in una videoconferenza per discutere su diversi piani. Ecco quanto è emerso dal meeting. Vista la crisi globale generata dal Covid-19 e dopo aver ascoltato costruttori e squadre di tutte le categorie, laha approvato le seguenti proposte tecniche. Le decisioni mirano a ridurre i costi aglobale in tutte e tre le classi, sia per i costruttori che per le ...