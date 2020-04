L’ex manager di Adriana Volpe rivela: “E’ stata fidanzata con Fabio Testi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Adriana Volpe è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. E’ stata capace di mettersi in luce grazie alla sua simpatia e al suo carattere, mostrando tutte le sfumature della sua personalità. Per un lungo periodo della sua permanenza nella casa si è parlato di un presunto flirt con Antonio Zequila. Ovviamente la storia riguarderebbe il passato di entrambi. Adriana Volpe ha sempre negato l’eventualità con grande forza. Da questa situazione sono venuti fuori alcuni scontri non troppo piacevoli. Nelle scorse ore, però, l’ex manager Francesco Chiesa Soprani, in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, ha parlato di una storia di Adriana Volpe con un altro concorrente del Grande Fratello Vip ovvero Fabio Testi L’avventura al Grande Fratello Vip di Adriana e ... Leggi su kontrokultura Adriana Volpe Fabio Testi | l’ex manager di lei “Erano fidanzati”

GF Vip - Paola Di Benedetto vittoria truccata? L’ex manager : “Previsto tutto”

Francesca Manzini : chi è l’ex di Amici Celebrities che condurrà Striscia la notizia. Età - imitazioni - radio - padre Maurizio team Manager Lazio (Di giovedì 16 aprile 2020)una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. E’capace di mettersi in luce grazie alla sua simpatia e al suo carattere, mostrando tutte le sfumature della sua personalità. Per un lungo periodo della sua permanenza nella casa si è parlato di un presunto flirt con Antonio Zequila. Ovviamente la storia riguarderebbe il passato di entrambi.ha sempre negato l’eventualità con grande forza. Da questa situazione sono venuti fuori alcuni scontri non troppo piacevoli. Nelle scorse ore, però, l’exFrancesco Chiesa Soprani, in un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Nuovo, ha parlato di una storia dicon un altro concorrente del Grande Fratello Vip ovveroTesti L’avventura al Grande Fratello Vip die ...

Linkiesta : Ecco il piano per ricostruire l'Italia firmato da Stefano Parisi, l’ex ministro Tria, Vito Gamberale e molti altri… - linasimonetti49 : RT @Linkiesta: Ecco il piano per ricostruire l'Italia firmato da Stefano Parisi, l’ex ministro Tria, Vito Gamberale e molti altri imprendit… - bnotizie : Grande Fratello Vip: Adriana Volpe e Fabio Testi sono stati insieme, parla l`ex manager della conduttrice - ap_elle : RT @Linkiesta: Ecco il piano per ricostruire l'Italia firmato da Stefano Parisi, l’ex ministro Tria, Vito Gamberale e molti altri imprendit… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Con Coronavirus, la dittatura della sottocasta ha preso il potere. Nella fase 2 a guidare l'Italia, non si sa per quant… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex manager Coronavirus: Vittorio Colao verso presidenza task force fase due Affaritaliani.it