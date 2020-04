La sottosegretaria alla Sanità | «Al Trivulzio non sono state rispettate le disposizioni

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 aprile 2020) C’era una indicazione molto precisa in meritogestione delle RSA da parte del ministero della Sanità. Ed era quella, valida su tutto il territorio nazionale, di non far entrare in alcun modo i pazienti contagiati all’interno delle strutture. Anche le persone con pochi sintomi, anche in quelle strutture che potevano beneficiare di padiglioni distaccati dal resto del presidio. E invece, a quanto pare, il ministero della Sanità ha appurato che il Pio Albergo– dove si è registrato un numero di decessi anomalo anche nel corso di un’emergenza sanitaria come quella del coronavirus – non avrebbe rispettato queste. LEGGI ANCHE > I 70 morti nel Pio Albergoe i numeri che, secondo Gallera,dati confortanti Contagiati al, l’ispezione del ministero della Salute e il suo esito A dirlo ...