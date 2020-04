I dati del Friuli Venezia Giulia non tornano

chedisagio : I dati del Mobility Trends Report di Apple sugli spostamenti in Italia, Milano e Roma. I cittadini hanno fatto la… - pfmajorino : #Fontana lancia una data per la 'riapertura' : il prossimo 4 maggio. Tutti vorremmo che tutto riaprisse domani. M… - lorepregliasco : La famosa corsa al mare di Pasqua, le file per strada eccetera: secondo i dati Enel X/HERE, a Pasquetta -92% di spo… - Dorayak00016095 : DagospiaNas. Si scopre dai dati presentati dall'Arma che quasi un terzo delle strutture controllate l'anno scorso,… - francescoburra3 : RT @EmilianoAlchidi: #AbbracciaUnCinese non è razzismo contro i cinesi ma santi non sono, il governo cinese che sapeva già del virus da ott… -

Ultime Notizie dalla rete : dati del Coronavirus Italia, analisi dei dati del 15 aprile: finalmente buone notizie QUOTIDIANO.NET Smargiassi e Taglieri: "A Vasto casi di coronavirus anche tra i dipendenti dell’ospedale"

È quanto Smargiassi e Taglieri, presidenti rispettivamente della Commissione di Vigilanza e della Commissione Sanità del Consiglio regionale. “Questi dati - sostengono i due rappresentanti del M5S - ...

Borse, banche, Btp e petrolio: soffrono tutti

Negli Stati Uniti consumi e attività industriale sono ai minimi da 74 anni, ai livelli della Grande Recessione. L’Asia, per la prima volta da 60 anni, fa i conti con la crescita zero o peggio: venerdì ...

È quanto Smargiassi e Taglieri, presidenti rispettivamente della Commissione di Vigilanza e della Commissione Sanità del Consiglio regionale. “Questi dati - sostengono i due rappresentanti del M5S - ...Negli Stati Uniti consumi e attività industriale sono ai minimi da 74 anni, ai livelli della Grande Recessione. L’Asia, per la prima volta da 60 anni, fa i conti con la crescita zero o peggio: venerdì ...