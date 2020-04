“È una ferita in più…”: Al Bano turbato, il lutto e il momento difficile che sta attraversando (Di giovedì 16 aprile 2020) Al Bano Carrisi si confessa al settimanale Chi E se da una parte è stanco di far parte del mondo del gossip dall’altra Al Bano sembra un fiume in piena. Infatti, nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una sua intervista. Il cantautore salentino al momento sta facendo la quarantena nella sua Tenuta di Cellino San Marco insieme ai suoi due figli Jasmine e Bido e la madre di quest’ultimi Loredana Lecciso. Mentre, a distanza di qualche centinaio di metri vive l’ex moglie Romina Power e il loro secondogenito Yari. Il Maestro ha parlato della sua esperienza al Serale di Amici 19, dell’epidemia di Coronavirus e della morte della madre Jolanda, avvenuta qualche mese fa. Il Maestro salentino parla dei genitori e dell’impossibilità a recarsi in cimitero Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Al Bano ha voluto dedicare un ... Leggi su kontrokultura La borsa preferita da Elisabetta in una capsule collection

Schianto mortale per una promessa dello sport : ferita anche una ragazza [NOME e DETTAGLI]

Bimba di 5 anni in coma per una pallottola sparata dalla polizia?/ Ferita alla testa (Di giovedì 16 aprile 2020) AlCarrisi si confessa al settimanale Chi E se da una parte è stanco di far parte del mondo del gossip dall’altra Alsembra un fiume in piena. Infatti, nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una sua intervista. Il cantautore salentino alsta facendo la quarantena nella sua Tenuta di Cellino San Marco insieme ai suoi due figli Jasmine e Bido e la madre di quest’ultimi Loredana Lecciso. Mentre, a distanza di qualche centinaio di metri vive l’ex moglie Romina Power e il loro secondogenito Yari. Il Maestro ha parlato della sua esperienza al Serale di Amici 19, dell’epidemia di Coronavirus e della morte della madre Jolanda, avvenuta qualche mese fa. Il Maestro salentino parla dei genitori e dell’impossibilità a recarsi in cimitero Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Alha voluto dedicare un ...

LuigiGallo15 : Una ferita per le menti e per il cuore la morte dello scrittore Luis Sepulveda. Questa freccia suoni come un risveg… - KontroKulturaa : “È una ferita in più...”: Al Bano turbato, il lutto e il momento difficile che sta attraversando - - ChiaraDa93 : “Una ferita sulla schiena è una vergogna per lo spadaccino.” Zoro-One Piece • • • • • • • • • • A?????a:@ChiaraDa93… - sybiIknight : @oscarjdrai mi facevano male sia le gambe che il collo, però ciò che più mi ha ferita è stato mio padre che ha scat… - Gaiamakesitshin : @c_silvia93 magari era una ferita. Comunque bel momento. Se Foster se ne andrà mi mancherà. Sono curiosa di vedere chi la sostituirà -

Ultime Notizie dalla rete : una ferita Sepulveda, deputati M5S: sua morte una ferita per la cultura mondiale AgCult Terremoto a Piacenza di 4.2, avvertito da Milano a Genova. Molte repliche, la più forte di 3.5

Alle ore 13.16 un'altra scossa, in questo caso di magnitudo 3.5, è stata localizzata, a una profondità di otto chilometri, vicino ai comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Ferriere. Lievissimi danni ...

"Ha portato per il mondo le ferite della dittatura"

Luis Sepúlveda e la sua compagna hanno portato nella loro vita in giro per il mondo le ferite di quel tempo di tirannia, omicidi, torture, fughe. Non diventarono cicatrici, rimasero ferite senza punti ...

Alle ore 13.16 un'altra scossa, in questo caso di magnitudo 3.5, è stata localizzata, a una profondità di otto chilometri, vicino ai comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Ferriere. Lievissimi danni ...Luis Sepúlveda e la sua compagna hanno portato nella loro vita in giro per il mondo le ferite di quel tempo di tirannia, omicidi, torture, fughe. Non diventarono cicatrici, rimasero ferite senza punti ...