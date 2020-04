Dl Cura Italia, oltre 600 gli emendamenti: a rischio tempi strettissimi (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – tempi strettissimi se non quasi impossibili per la discussione degli emendamenti al Dl Cura Italia, previsto in Aula alla Camera per il voto di fiducia mercoledì. Maggioranza e opposizione hanno infatti presentato oltre 600 emendamenti contro il tetto massimo di 150 concordato dall’ufficio di presidenza per assiCurare la discussione sui testi e le istruttorie del governo. I gruppi in commissione Bilancio si erano accordati per una suddivisione precisa degli emendamenti: 34 M5S, 24 Lega, 20 Pd, 13 Iv, 21 Fi, 14 Fdi, 11 liberi e uguali, 13 proposte tra i cinque gruppi misti. Da diverse fonti di stampa, maggioranza e opposizione hanno disdetto gli accordi, chi presentandone addirittura il doppio della propria quota, chi molto sopra la propria quota. Lunedì ci sarà la dichiarazione delle inammissibilità sugli emendamenti e al voto ... Leggi su quifinanza Dl Cura Italia - Patuanelli emana direttiva sui 400 milioni di euro per Contratti di Sviluppo

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –se non quasi impossibili per la discussione deglial Dl, previsto in Aula alla Camera per il voto di fiducia mercoledì.

