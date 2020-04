Buffagni attacca Fontana e la Lega | “Gestione superficiale in Lombardia”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il viceministro allo Sviluppo Economico si scaglia contro Salvini e il governatore lombardo. “Qualcuno continua a speculare sulla vita delle persone, è inopportuno in questo momento”, dichiara. La situazione del Coronavirus in Lombardia continua a essere tutt’altro che agevole. E anche se l’ondata di nuovi casi e di gente che necessita un ricovero in … L'articoloe la: “Gestionein Lombardia” proviene da www.meteoweek.com.