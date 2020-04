Test sierologici e ritiri chiusi: le indicazioni Figc per ripartire (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si è svolta oggi in videoconferenza la seconda riunione della Commissione medico scientifica della Figc, presieduta dal Prof. Paolo Zeppilli, con lo scopo di tracciare le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti finalizzati alla ripartenza dei campionati professionistici. Al contributo di tutti i membri, sono proseguiti nelle ultime due … L'articolo Test sierologici e ritiri chiusi: le indicazioni Figc per ripartire è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - l’Italia parte con i test sierologici di immunità

Coronavirus Italia : il governo dà il via libera ai test sierologici

Test sierologici ai 4mila conducenti Atm (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si è svolta oggi in videoconferenza la seconda riunione della Commissione medico scientifica della, presieduta dal Prof. Paolo Zeppilli, con lo scopo di tracciare le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti finalizzati alla ripartenza dei campionati professionistici. Al contributo di tutti i membri, sono proseguiti nelle ultime due … L'articolo: leperè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - ItaliaViva : 'Io sono per i test sierologici, per l'uso di guanti e mascherine e del rispetto delle distanze. Rispetti tutti que… - matteosalvinimi : 20.000 esami sierologici al giorno, già dal 21 aprile, grazie ai test dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia:… - Emanuele676 : RT @Cartabellotta: Gli imprenditori possono spendere i loro soldi come credono, ma evitino di dare lezioni si scienza e conferire 'patenti… - Nice_MBelle : RT @repubblica: Figc, il protocollo medico: due tamponi e test sierologici prima di ricominciare -