Telegram | la Fieg chiede all’Agcom la sospensione del social – VIDEO

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La Federazione degli Editori di Giornali ha chiesto ladiad Agcompotrebbe non essere più utilizzato in Italia. Il motivo? La Federazione degli Editori di Giornali ha chiesto ladelnetwork ad Agcom. La richiesta è stata avanzata poiché la chat sembra permettere l’illecita circolazione di giornali e riviste in formato digitale. Nel comunicato laha … L'articolo, laall’Agcom ladelNewNotizie.it.