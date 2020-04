Strutture per anziani irregolari: i Nas ne scovano e multano 104 dislocate in diversi comuni (Di mercoledì 15 aprile 2020) A fronte dell’emergenza sanitaria che sta angustiando il Paese da mesi, cosa hanno in comune Torino, Udine, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Taranto, e la Calabria? Che su 601 Strutture per anziani controllate, ben 104 (pari al 17%), hanno presentato difformità – più o meno gravi – rispetto alle normativa previste. Denunce e sanzioni per oltre 72mila euro Ce lo rivelano i Nas i quali, da febbraio, stanno operando sul territorio dei controlli accuratissimi, proprio in virtù della forte incidenza di casi di contagi in queste Strutture. Il bilancio parla di 61 persone denunciate, 157 multate, per una cifra che, complessivamente, supera i 72mila euro. Allertati i Nas circa la regolarità delle Strutture ricettive sanitarie e socio assistenziali del Paese, atte ad ospitare per lo più persone anziane, e con ... Leggi su italiasera Coronavirus - Nas : il 17 per cento delle Rsa e strutture simili presenta irregolarità

Strutture per anziani a rischio focolaio in Italia : 104 irregolari - 15 chiuse dai Nas

Coronavirus - blitz dei Nas nelle strutture per anziani : il 17% è irregolare - 172 denunciati (Di mercoledì 15 aprile 2020) A fronte dell’emergenza sanitaria che sta angustiando il Paese da mesi, cosa hanno in comune Torino, Udine, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Taranto, e la Calabria? Che su 601percontrollate, ben 104 (pari al 17%), hanno presentato difformità – più o meno gravi – rispetto alle normativa previste. Denunce e sanzioni per oltre 72mila euro Ce lo rivelano i Nas i quali, da febbraio, stanno operando sul territorio dei controlli accuratissimi, proprio in virtù della forte incidenza di casi di contagi in queste. Il bilancio parla di 61 persone denunciate, 157 multate, per una cifra che, complessivamente, supera i 72mila euro. Allertati i Nas circa la regolarità dellericettive sanitarie e socio assistenziali del Paese, atte ad ospitare per lo più persone anziane, e con ...

andreapurgatori : A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New Yo… - fattoquotidiano : Solo la Procura di Milano indaga già su dodici strutture. L’ipotesi di maggiori guadagni per ogni paziente Covid [d… - poliziadistato : #Squadramobile Forlì arresta 4 persone a seguito indagine su fenomeno del #caporalato Reclutavano i lavoratori, li… - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #15aprile 8:30, oltre 700 i soccorsi svolti dai #vigilidelfuoco per il forte vento che ha colpito #Lombardia, #… - ValerioPastore1 : RT @andreapurgatori: A proposito di niente file davanti agli ospedali americani, #Luttwak sa che il NYT ha scritto che nella sola New York… -