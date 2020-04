Prestiti alle imprese: come funziona la procedura (Di mercoledì 15 aprile 2020) Repubblica pubblica oggi un’infografica che riepiloga come funziona la procedura per i Prestiti alle imprese dopo che ieri la Commissione europea ha approvato il decreto Liquidità per garantire 200 miliardi di Prestiti bancari alle imprese: è conforme alle norme sugli aiuti di Stato. Per il prestito fino a 25mila euro per le piccole imprese la copertura è tra le 200mila e le 350mila richieste: Oggi sarà diffuso da Sace il regolamento sulle istruttorie delle banche che quei Prestiti erogheranno, lasciando all’Erario una fetta dal 70% al 100% di eventuali perdite. Da lunedì le prime erogazioni, ha annunciato il ministro Gualtieri. Forse ci sarà più correntezza (nel gergo bancario, manica larga) da parte degli istituti: ma i soldi sono loro, come l’onere dei controlli per evitare i reati di riciclaggio e abuso del credito. ... Leggi su nextquotidiano Prestiti da 25.000 euro alle imprese Da lunedì erogazioni già operative

Prestiti alle imprese fino a 25mila euro : online il modulo da scaricare

