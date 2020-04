Mancano braccianti per raccogliere pomodori e patate. Coldiretti: “Usiamo gli studenti” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania: "I lavoratori stagionali sono 35mila, ma per il 40% sono stranieri che non possono arrivare a causa delle frontiere chiuse e delle difficoltà nei centri di accoglienza. Al Governo chiediamo di usare i voucher per dare opportunità a studenti e cassa integrati". Leggi su fanpage Frutta - pomodori - verdura : mancano 200mila braccianti per la raccolta nei campi

Al Governo chiediamo di usare i voucher per dare opportunità a studenti e cassa integrati”. "Mancano i braccianti stranieri per raccogliere pomodori e patate nei campi: a rischio il raccolto 2020 in ...

Coronavirus Covid-19: Coldiretti, varata la banca dati “Jobincountry” con le aziende agricole che assumono

“Il progetto è stato avviato in autonomia – sottolinea la Coldiretti – in attesa che dal Governo e dal Parlamento arrivi una radicale semplificazione del voucher ‘agricolo’ che possa consentire da ...

