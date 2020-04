La prova del cuoco, Elisa Isoardi sbotta: “Cerchiamo di tornare, ma…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elisa Isoardi fa un annuncio su La prova del cuoco: “Stiamo cercando di tornare in onda” Ha parlato durante una diretta fatta su instagram del possibile ritorno de La prova del cuoco Elisa Isoardi, la quale, come scopriamo da Davide Maggio, ha dichiarato: Stiamo cercando di tornare in onda, che non sarebbe male, dando la possibilità a tanti di collegarsi, anche perchè il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo periodo. “Proveremo a tornare a maggio” ha specificato inoltre, chiedendo poi allo chef Daniele Persegani, con lei collegato: “Sei pronto a tornare in tv?”. La prova del cuoco, Elisa Isoardi sbotta: “Le nostre repliche non vengono mandate in onda!” Sempre nella diretta fatta su instagram, Elisa Isoardi, come apprendiamo ancora da DM, ha fatto notare che le repliche delle puntate de La prova del ... Leggi su lanostratv Linea Verde al posto de La prova del cuoco - Elisa Isoardi : “Le nostre repliche non le mandano”

Il questionario online del Cnr per provare a stimare la reale diffusione del coronavirus in Italia

Elisa Isoardi e la polemica per le mancate repliche de La Prova del Cuoco (Di mercoledì 15 aprile 2020)fa un annuncio su Ladel: “Stiamo cercando diin onda” Ha parlato durante una diretta fatta su instagram del possibile ritorno de Ladel, la quale, come scopriamo da Davide Maggio, ha dichiarato: Stiamo cercando diin onda, che non sarebbe male, dando la possibilità a tanti di collegarsi, anche perchè il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo periodo. “Proveremo aa maggio” ha specificato inoltre, chiedendo poi allo chef Daniele Persegani, con lei collegato: “Sei pronto ain tv?”. Ladel: “Le nostre repliche non vengono mandate in onda!” Sempre nella diretta fatta su instagram,, come apprendiamo ancora da DM, ha fatto notare che le repliche delle puntate de Ladel ...

CarloCalenda : .@Azione_it non appoggia questo Governo ed è contraria all’uso del #MES ma quello che sta circolando sulla riunione… - antoniospadaro : Oggi l’UNIONE EUROPEA ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo #futuro , ma quell… - alessioviola : - Ti amo. - Aspe ti sei bloccato, prova a passare dall’app del cell al pc. Ti mando link. Ma hai Mac? Meglio se apr… - niccolopoletto : RT @Internazionale: La sindaca di San Francisco era stata accusata di aver agito in modo affrettato, ma la tenuta del sistema sanitario pub… - Segnale_Orario : RT @Internazionale: La sindaca di San Francisco era stata accusata di aver agito in modo affrettato, ma la tenuta del sistema sanitario pub… -