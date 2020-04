Inchiesta Pio Albergo Trivulzio, la Gdf in Regione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovi sviluppi dell'Inchiesta milanese sulle Rsa. È in corso infatti da stamattina l'acquisizione di documenti negli uffici della Regione Lombardia da parte del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Si tratta - a quanto è trapelato - di un'attività collegata all'indagine sulle morti di anziani ospitati al Pio Albergo Trivulzio. "Massima collaborazione" con gli inquirenti è stata annunciata dai vertici delle Regione. "Siamo impegnati a combattere il virus - sostiene il presidente Attilio Fontana - e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini". L'Inchiesta avviata dal pool guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, coi pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, sta analizzando circa 180 decessi avvenuti nell'ultimo periodo per capire quanti possano essere collegati ... Leggi su agi Inchiesta Pio Albergo Trivulzio indagini su Lombardia/ Morti sospette - perquisite Rsa

