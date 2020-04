I sistemi di Esselunga e Coop per evitare le file al supermercato

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Le due catene di negozi hanno introdotto in fase sperimentale un'app e una piattaforma online per prenotare il posto edle code

Ultime Notizie dalla rete : sistemi Esselunga

Il Post

Le due catene di negozi hanno introdotto in fase sperimentale un'app e una piattaforma online per prenotare il posto ed evitare le code Le catene di supermercati Esselunga e Coop stanno sperimentando ...Verrà utilizzato il sistema del giorno di nascita per regolare gli accessi. I supermercati interessati sono Esselunga, In’s, Md, Dmo, OdStore. Inizialmente in scadenza il 13 aprile, la disposizione è ...