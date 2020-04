Giuseppe Conte alla maggioranza | Non ha senso dividerci ora sul Mes

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sul concludersi di una giornata particolarmente calda sul fronte delle discussioni e delle diverse posizioni sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il Presidente del Consiglioha voluto lanciare un appello: questo non è il momento delle divisioni.Con un lungo post su Facebook, il premierha voluto ribadire che "il Mes è un meccanismo inadeguato e anche insufficiente per reagire a questa sfida epocale:Ha un regolamento pensato per shock asimmetrici e per reagire a tensioni finanziarie riguardanti singoli Paesi. Adesso, invece, siamo di fronte al più grave shock economico affrontato dal dopoguerra ad oggi, che compromette fortemente il tessuto socio-economico europeo. Occorre una risposta forte, unitaria, tempestiva. Insieme ad altri otto Paesi Membri abbiamo lanciato una sfida ambiziosa all’Europa invitandola a ...

Nel gruppo giuristi, economisti ed esperti – con molte donne – incaricato di studiare le ricette per uscire dalla crisi, “modelli più innovativi che tengano conto della qualità della vita”, per dirle ...Si infiamma la polemica sul fondo salva-Stati. Crimi: "I dem mettono in discussione il premier". Delrio: "Conte non è in discussione ma ...