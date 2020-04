Giacomo Urtis chirurgo dei vip | intervento choc “Una vagina e un piccolo pene…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020)dopo aver rimodellato tutto il corpo fa una scelta radicaleproprio qualche anno fa era finito su tutti i giornali, si era parlato di lui un po’ ovunque anche in TV, sui social, a causa di una decisione tanto discutibile. Il notoInfatti aveva scelto di rimodellare il suo corpo, sottoponendosi a interventi chirurgici delicati escludendo soltanto la testa e le mani. Il suo corpo non gli piaceva, così come non gli piacciono tutti gli sport, ma voleva avere un fisico da fotomodello senza minimo sforzo. Ecco che si era fatto asportare 9 litri di grasso in eccesso. Chiunque, dopo aver visto la sua foto ricoperto di bende al termine dell’operazione lo aveva accusato di essere una persona estremamente superficiale, non capace di scindere tra le cose realmente importanti e quelle futili, banali. Oltre questo in tanti gli avevano ...