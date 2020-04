Elettra Lamborghini e la quarantena | il suo sfogo sui social

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 aprile 2020)torna a far parlare di sé. A modo suo, ha spiegato su Instagram che avrebbe voluto postare una nuova foto, ma ha optato per una vecchia, perché questala sta facendo ingrassare (problema diffuso!). “Sto magnà come una vacca da monta – è stato il suo– per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah”, ha spiegato “molto finemente” l’ereditiera 25enne bolognese. Il suo nonno paterno era l’imprenditore Ferruccio(1916 – 1993), fondatore della celeberrima casa automobilistica.ha nel suo “curriculum” televisivo anche una partecipazione a Sanremo 2020. Il brano s’intitolava “Musica (e il resto scompare)”, piazzatosi però al 21° posto (terzultimo). Lo scorso anno, la ...