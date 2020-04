(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Siamo a 300 morti nelle Rsa milanesi, possibile che la Regionenon ha preso precauzioni in tempo? Possibile che non abbia tutelato i più deboli? Gallera e Fontana in tutto ciò dov'erano? Auspico la, perché tutto ciò è inammissibile.” Lo afferma Giacomo, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia viva.

TV7Benevento : Coronavirus: Portas, 'magistratura faccia chiarezza su Rsa Lombardia'... - RORIBAS1 : @JornalOGlobo FATO : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Portas

Metro

Possibile che non abbia tutelato i più deboli? Gallera e Fontana in tutto ciò dov'erano? Auspico la magistratura faccia chiarezza, perché tutto ciò è inammissibile.” Lo afferma Giacomo Portas, leader ...A volte basta copiarle. Perché Tridico non ha copiato Poste Italiane? Per il pagamento delle pensioni non sarebbe stata una cattiva idea ad esempio scaglionare le giornate con il criterio dell’ordine ...