Campania, nuovi positivi calano di 2/3. In un mese 253 morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) 15 aprile – Nel valzer di numeri quotidiani, alle ore 22 del 14 aprile la Unità di Crisi della Regione Campania comunica che l’incremento giornaliero dei nuovi positivi è inferiore di circa un terzo rispetto al valore del giorno prima. Dato che rafforza tendenze e andamenti, complessivamente al ribasso, in Campania. I nuovi positivi scendono dai 99 di Pasquetta ai 38 di martedì – su una base superiore di tamponi somministrati (1.324 lunedì, 1.440 il giorno dopo). Il numero assoluto dei contagiati s’attesta a 3.807. Il decremento giornaliero, il più alto degli ultimi undici giorni, abbassa la percentuale dal 7.5 al valore-record di 2.6. Altro record di giornata è il basso valore dei ‘positivi totali’ in relazione ai tamponi totali effettuati nell’intero periodo, diminuito dal 9.9% al 9.6% (nella domenica ... Leggi su ladenuncia LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Campania 12 nuovi decessi e 55 guarigioni

Coronavirus in Campania : I nuovi contagi de ‘La Schiana’ aumentano i dati dei casi positivi

15 aprile – Nel valzer di numeri quotidiani, alle ore 22 del 14 aprile la Unità di Crisi della Regione Campania comunica che l'incremento giornaliero dei nuovi positivi è inferiore di circa un terzo rispetto al valore del giorno prima. Dato che rafforza tendenze e andamenti, complessivamente al ribasso, in Campania. I nuovi positivi scendono dai 99 di Pasquetta ai 38 di martedì – su una base superiore di tamponi somministrati (1.324 lunedì, 1.440 il giorno dopo). Il numero assoluto dei contagiati s'attesta a 3.807. Il decremento giornaliero, il più alto degli ultimi undici giorni, abbassa la percentuale dal 7.5 al valore-record di 2.6. Altro record di giornata è il basso valore dei 'positivi totali' in relazione ai tamponi totali effettuati nell'intero periodo, diminuito dal 9.9% al 9.6%

