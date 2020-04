Arboria è in arrivo in Early Access ed è un curioso roguelite RPG tra mutazioni e dark

Leggi su eurogamer

Attraverso un comunicato stampa, All in! Games ha annunciato chedi Dreamplant Studio arriverà ino anticipato su Steam a partire dal 7 maggio 2020.è un RPG d'azione 3Din terza persona. Vestirete i panni di un guerriero Yotun ed esplorerete dungeon generati in maniera procedurale, sfruttando una vasta gamma di strumenti per superare gli ostacoli, usando le Armi simbiotiche per annientare i nemici e diventando sempre più forte tramite le.Nessun guerriero vive a lungo, ma la sua memoria resterà imperitura nelle storie e nel sangue degli Yotun. Più maestria dimostrerete in battaglia, più forti e agili saranno i futuri guerrieri. Il vostro compito? Guarire l'Albero Padre e ripristinare il potere della vostra tribù.