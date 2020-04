Aidan Turner in Leonardo, prime immagini della serie dal 2021 su Rai1 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Finalmente un piccolo spiraglio alla luce di questo cupo tunnel è arrivato con un video che mostra le prime immagini di Aidan Turner in Leonardo. Mentre tutto si è fermato per il Coronavirus, messa in onda e riprese delle serie comprese, sembra che la Rai sia ancora fiduciosa e guardando al futuro ha pensato bene di confermare l'arrivo di Leonardo su Rai1 proprio nel 2021 regalando al pubblico un primo sguardo al suo protagonista, la star irlandese di Poldark, Aidan Turner. Sarà lui a vestire i panni del leggendario artista Leonardo da Vinci nella prossima coproduzione internazionale che racconterà la storia del genio italiano partendo proprio dalla sua versione di giovane apprendista. Il primo teaser trailer della serie mette insieme alcune immagini della serie diretta da Dan Percival e Alexis Sweet ed è accompagnato da una colonna sonora del ... Leggi su optimagazine Leonardo : prima clip ufficiale della serie evento RAI con Aidan Turner (Di mercoledì 15 aprile 2020) Finalmente un piccolo spiraglio alla luce di questo cupo tunnel è arrivato con un video che mostra lediin. Mentre tutto si è fermato per il Coronavirus, messa in onda e riprese dellecomprese, sembra che la Rai sia ancora fiduciosa e guardando al futuro ha pensato bene di confermare l'arrivo disuproprio nelregalando al pubblico un primo sguardo al suo protagonista, la star irlandese di Poldark,. Sarà lui a vestire i panni del leggendario artistada Vinci nella prossima coproduzione internazionale che racconterà la storia del genio italiano partendo proprio dalla sua versione di giovane apprendista. Il primo teaser trailermette insieme alcunediretta da Dan Percival e Alexis Sweet ed è accompagnato da una colonna sonora del ...

