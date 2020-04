1 minuto in Borsa 15 aprile 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) (TeleBorsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la Borsa di Milano, che si muove in rosso. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Moncler, che registra un progresso del 3,44%. Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -6,39%. Sul mercato di Chicago, prevalgono le vendite sul petrolio, che continua la giornata a 19,37 dollari per barile, in forte calo del 3,68%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 0,1% su base annuale, mentre si registrano 0,1% su base mensile. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future ... Leggi su quifinanza 1 minuto in Borsa 9 aprile 2020

1 minuto in Borsa 8 aprile 2020

1 minuto in Borsa 7 aprile 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Tele) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con ladi Milano, che si muove in rosso. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Moncler, che registra un progresso del 3,44%. Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -6,39%. Sul mercato di Chicago, prevalgono le vendite sul petrolio, che continua la giornata a 19,37 dollari per barile, in forte calo del 3,68%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 0,1% su base annuale, mentre si registrano 0,1% su base mensile. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future ...

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 15 aprile 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 14 aprile 2020 - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 9 aprile 2020 - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 9 aprile 2020 - zazoomnews : 1 minuto in Borsa 8 aprile 2020 - #minuto #Borsa #aprile -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 15 aprile 2020 - [video] - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente Teleborsa Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Moncler, che registra ...

Fondi Tagliati all'Oms,che Però Deve Cambiare Passo

Sull'andamento delle borse delle ultime settiane incide soprattutto l'ignoranza e la voglia delle banche di affari di fare commissioni: le raccomandazioni circolate in questi giorni su Tesla e su Zoom ...

Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Moncler, che registra ...Sull'andamento delle borse delle ultime settiane incide soprattutto l'ignoranza e la voglia delle banche di affari di fare commissioni: le raccomandazioni circolate in questi giorni su Tesla e su Zoom ...