tempoweb : Repliche in tv perché #Montalbano mette #celentano ko - uispertutti : #EppurMiMuovo è in onda ogni giorno dal Lunedì al Venerdì alle 10.45 e alle 14.15, il Sabato e la Domenica dalle 10… - XELA83_AHO : @TapparellaSarra No no...non erano repliche affatto. Anche perché poi sono usciti Gerry Scotti e Michelle augurando… - surgabissa : @ANSA_Motori @Agenzia_Ansa E io che non guardo la tv perché mi sono rotto di sentire cazzate e vedere repliche? #canonerai - poopey_sg : Indignata perché la Rai non vuole mandare in onda le fiction già pronte, coff mare fuori coff, rimandandole ad autu… -

Ultime Notizie dalla rete : Repliche perché Dopo Chi l’ha visto la Rai ferma Blob. Ed è polemica. Sabina Guzzanti: «Perché? Non ha pubblico...» Corriere della Sera