«Quel pezzo di m… e cogl… di Conte» (Di martedì 14 aprile 2020) «Quel pezzo di m… di Conte facesse a meno di criticare Regione Lombardia. Qualche errore potremmo averlo anche commesso, ma abbiamo lavorato, lavorato, lavorato». E poi: «Qui c’è un’intera Regione che sta andandoaput…eQuelc…staseduto dietro la scrivania e non viene a dire a noi ammalati “guardate che ci sono” e “vi siamo vicini”. Vergogna». Ecco l’audio dell’assessore Alessandro Mattinzoli che insulta il presidente del Consiglio e lo definisce anche “coglione”. Lo ha pubblicato la pagina facebook della Lega. Il messaggio audio è un raffinato collage di amenità tra cui Quella dei soldi in Svizzera con un click già preferita di Salvini e di consigli di amministrazione delle banche che si riuniscono per decidere a chi dare credito (???), ma ... Leggi su nextquotidiano “Quel pezzo di m***a di Conte” - l’audio dell’assessore che indigna il web

Impennata di casi a Cortina d’Ampezzo - il sindaco : “Fatale quell’ultimo fine settimana sulle piste” (Di martedì 14 aprile 2020) «di m… difacesse a meno di criticare Regione Lombardia. Qualche errore potremmo averlo anche commesso, ma abbiamo lavorato, lavorato, lavorato». E poi: «Qui c’è un’intera Regione che sta andandoaput…ec…staseduto dietro la scrivania e non viene a dire a noi ammalati “guardate che ci sono” e “vi siamo vicini”. Vergogna». Ecco l’audio dell’assessore Alessandro Mattinzoli che insulta il presidente del Consiglio e lo definisce anche “coglione”. Lo ha pubblicato la pagina facebook della Lega. Il messaggio audio è un raffinato collage di amenità tra cuila dei soldi in Svizzera con un click già preferita di Salvini e di consigli di amministrazione delle banche che si riuniscono per decidere a chi dare credito (???), ma ...

neXtquotidiano : «Quel pezzo di m... e cogl... di #Conte» - Gigithebeast1 : RT @cavoloecapra: Dicono che la vita sia la somma di tutto quello che viviamo, ebbene io credo invece, che siamo la sottrazione di ciò che… - Matty18233 : RT @Teddy06532086: La vera bellezza a volte è quel piccolo gesto quella piccola parola che ti fa sentire ' speciale '... E capisci che sei… - Khillian_ : Okay lo voglio fare ?? ma bisogna postare quel pezzo che hanno fatto loro o un pezzo a piacere??? - ElBuscadero : @LiutoGiusto @SenzaCon Beato te che sai suonare in quel modo. Per me che so a stento le 7 note è tipo un miracolo.… -