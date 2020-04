"Quando mi diceva: tu sei troppo scarso". Balotelli, un passato burrascoso con Ibrahimovic (Di martedì 14 aprile 2020) Tanta voglia di Napoli, quella che confessa Mario Balotelli su Instagram. Una squadra più volte a lui accostata ma dove non è mai andato. Nel corso di una diretta con Fabio Cannavaro, l'attaccante ha ammesso: "Io ci ho provato. Starei benissimo a Napoli. Farei diventare mia figlia capo ultrà, lei tifa Napoli. Io le canto ‘Brescia, Brescia', ma lei continua a tifare Napoli. E' stata felicissima Quando l'ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata. È sempre una bella emozione entrare al San Paolo. Anche se secondo me lo stadio più bello è San Siro”. Dunque, un secondo curioso aneddoto. Un tuffo nel passato, Quando Balotelli aveva 16 anni ed esordiva nell'Inter, dove giocava un certo Zlatan Ibrahimovic: "Io lo guardavo come un Dio nello spogliatoio – ricorda – e lui mi diceva che non mi sarei più allenato ... Leggi su liberoquotidiano Quando Trump diceva : “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19

Quando Grillo diceva all'Ue di non dare soldi all'Italia : "Vanno alla mafia"

Ponte crollato - quando l'Anas diceva : "Nessuna criticità" (Di martedì 14 aprile 2020) Tanta voglia di Napoli, quella che confessa Mariosu Instagram. Una squadra più volte a lui accostata ma dove non è mai andato. Nel corso di una diretta con Fabio Cannavaro, l'attaccante ha ammesso: "Io ci ho provato. Starei benissimo a Napoli. Farei diventare mia figlia capo ultrà, lei tifa Napoli. Io le canto ‘Brescia, Brescia', ma lei continua a tifare Napoli. E' stata felicissimal'ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata. È sempre una bella emozione entrare al San Paolo. Anche se secondo me lo stadio più bello è San Siro”. Dunque, un secondo curioso aneddoto. Un tuffo nelaveva 16 anni ed esordiva nell'Inter, dove giocava un certo Zlatan: "Io lo guardavo come un Dio nello spogliatoio – ricorda – e lui miche non mi sarei più allenato ...

LegaSalvini : ++ CLAMOROSO! 5 STELLE COME #DIEWELT: QUANDO GRILLO A STRASBURGO DICEVA: 'NON DATE SOLDI ALL'ITALIA, VANNO A FINIRE… - fanpage : Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 - Noovyis : ('Quando mi diceva: tu sei troppo scarso'. Balotelli, un passato burrascoso con Ibrahimovic) Playhitmusic - - Mari81933150 : RT @theBsaint: Non si può perdere tempo in Parlamento in un momento così: si va avanti per decreti del presidente del Consiglio e camminare… - r_vitas : Oggi ho sentito @RobertoBurioni dire che per uscire saranno necessarie le mascherine per uscire. Forse erano utili… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando diceva Quando Conte voleva il Mes e lo diceva al Financial Times Il Manifesto Ore 22.07 - McGregor dona 50 mila mascherine

"Era all'inizio di questa stagione e ci ho giocato sopra, poi quando mi sono fermato, ho scoperto di avere una frattura al piede destro. Sono stato costretto a usare un gesso, ma alla fine posso dire ...

Felice come una Pasqua

Quando il freno razionale si allenta, emergono le paure più profonde ... Egli pensava che né i sensi, né l'intelletto, né la scienza possono darci la chiave del paradiso. Solo avvertendo quella ...

"Era all'inizio di questa stagione e ci ho giocato sopra, poi quando mi sono fermato, ho scoperto di avere una frattura al piede destro. Sono stato costretto a usare un gesso, ma alla fine posso dire ...Quando il freno razionale si allenta, emergono le paure più profonde ... Egli pensava che né i sensi, né l'intelletto, né la scienza possono darci la chiave del paradiso. Solo avvertendo quella ...