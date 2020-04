Pavia | sorpresi con eroina e cocaina | due arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Due uomini, cittadini marocchini, sono stati arrestati dalla polizia a Vigevano, in provincia di, per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. I due erano a bordo di un'auto con altri due italiani, quando sono stati fermati per un controllo. I due cittadini marocchini hanno cercato di fuggire a piedi e, una volta bloccati, hanno aggredito la polizia con calci e pugni e uno dei due ha morso la mano di un agente. I due sono stati trovati in possesso die oltre 2mila euro in contanti e sono stati arrestati.