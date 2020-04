Oltre 16mila denunciati a Pasquetta

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Record diper il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus, ma la sensazione è che poteva andare peggio. Sono state 16.545 - informa il Viminale - le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono stati controllati 252.148 le persone e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono statie per 63 è stata disposta la chiusura.Per quanto riguarda la provincia di Milano, sono state 9.148 le persone controllate e 576 sono state sanzionate in base al Decreto legge sulle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Stando ai dati della Prefettura, non vi sono state persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o ...