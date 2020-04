È morto Mirko Bertuccioli | cantante dei Camillas | colpito da Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Mirko, fondatore della band “I”, è morto al’età di appena 46 anni,da coronavirus. Conosciuto nella scena musicale italiana come “Zagor”, si è spento nella sua città, Pesaro. Dopo il tampone positivo, le sue condizioni erano peggiorate, tanto da essere ricoverato in rianimazione all’ospedale San Salvatore.“Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”: si legge nella pagina Facebook deiche ha pubblicato una foto del suo fondatore. Nella loro carriera quasi ventennale Ihanno pubblicato dischi con alcune delle etichette più attive nel “sottosuolo” musicale italiano, dalla Wallace a Garrincha Dischi fino a Tafuzzy e Trovarobato - il primo nel 2007, intitolato Everybody in the palco - e persino un libro, nel 2015, per la ...