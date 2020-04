Covid-19 | Carol Alt difende le fosse comuni di New York | “Sono un’idea intelligente”

(Di martedì 14 aprile 2020) Un’idea “intelligente”, che è stata “fraintesa” dagli altri Paesi del mondo.Altl’utilizzo dia Newper fronte alle sepolture legate all’emergenza-19 in città. “So che hanno creato molto scalpore, ma bisogna spiegare al mondo che è un’idea molto intelligente”, ha detto l’attrice, raccontando il modo in cui la Grande Mela, in cui è nata e in cui si trova attualmente, sta affrontando questo difficile momento.Alt: “Gli altri Paesi hanno frainteso” “Credo che ci sia un fraintendimento nel modo in cui gli altri Paesi del mondo vedono la situazione dellea New”, ha detto la Alt all’agenzia di stampa Adnkronos, facendo riferimento allea Hart Island, l’isoletta di fronte al Bronx che ospita ...

Così Carol Alt spiega all'Adnkronos le immagini ... ma i newyorkesi hanno un particolare modo di reagire – prosegue l'attrice spiegando come sta vivendo la drammatica pandemia di Coronavirus New York, ...