Azmoun, l'intermediario: "Nessun contatto col Napoli. La sua valutazione è 15 mln" (Di martedì 14 aprile 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo: "A prescindere dal ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 14 aprile 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”; intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardardello Zenit San Pietroburgo: "A prescindere dal ...

Spazio_Napoli : - AndreaFalco_15 : RT @_SiGonfiaLaRete: Azmoun, l’intermediario: “15 milioni possano bastare, lavoriamo per portarlo in Inghilterra” [ESCLUSIVA] https://t.co… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Azmoun, l’intermediario: “15 milioni possano bastare, lavoriamo per portarlo in Inghilterra” [ESCLUSIVA] https://t.co… - _SiGonfiaLaRete : Azmoun, l’intermediario: “15 milioni possano bastare, lavoriamo per portarlo in Inghilterra” [ESCLUSIVA] -

Ultime Notizie dalla rete : Azmoun intermediario Azmoun, l'intermediario: "15 milioni possano bastare, lavoriamo per portar GonfiaLaRete Azmoun, l'intermediario: "Nessun contatto col Napoli. La sua valutazione è 15 mln"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo ...

Ramadani propone Azmoun al Napoli, l’intermediario: “Si può prendere con 15 milioni”

Il padre invece avrebbe dato la mediazione a Vincenzo Morabito”. Quanto costa allora Sardar Azmoun? Secondo l’intermediario il prezzo si abbasserà notevolmente, fino ai 15 milioni. Un prezzo che ...

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo che ha un mandato per l’eventuale cessione di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo ...Il padre invece avrebbe dato la mediazione a Vincenzo Morabito”. Quanto costa allora Sardar Azmoun? Secondo l’intermediario il prezzo si abbasserà notevolmente, fino ai 15 milioni. Un prezzo che ...