Sguardi di speranza

(Di lunedì 13 aprile 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 15 aprile Il lavoro dei truccatori ha risentito molto delle misure per contrastare il virus? Lo chiediamo a uno dei più noti, Massimiliano della Maggesa, make-up artist di Collistar: «L’impatto è stato drammatico. Secondo i dati ufficiali, il 95% delle profumerie è chiuso e molti miei colleghi sono in cassa integrazione. Non sarà semplice neanche la ripresa, perché per truccare bisogna stare molto vicino alla cliente. Finché verrà mantenuta la prescrizione del metro di distanza, sarà difficile anche ricominciare a lavorare sui set fotografici. Nel nostro settore avverrà una ripartenza totale. Ci sarà per forza una selezione, con negozi che non riapriranno. Resisteranno solo le vere professionalità».